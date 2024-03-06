sunyoung kang Trustindex 核实该评论的原始来源是 Google。 女兒國小畢業典禮🎆 想說要保留一陣子想念國小的生活還有畢業的氣氛所以選擇可以保留比較久的乾燥花束（老闆說基本可以維持1～2年） 王傑 Trustindex 核实该评论的原始来源是 Google。 老闆跟闆娘超親切又專業地介紹🥰👍 讓人就像跟朋友聊天一般不會有壓力； 現場花很美，會讓人想全部買回家 大推給大家👍👍👍👍👍👍👍 Susan Hu Trustindex 核实该评论的原始来源是 Google。 想購買花束，看了評論後選擇來這間店購買，整體氛圍很溫暖的店，老闆非常親切！買了乾燥花$680，拍照起來超級美，擺在家裡放著心情很好，非常推薦的店家☺️ 楊淙雲 Trustindex 核实该评论的原始来源是 Google。 看到板娘threads特別上來留五星好評！ 從求婚到登記都是來這買， 不論是對風格要求以及後續的取花服務都覺得棒，值得推薦！ 隨青 Trustindex 核实该评论的原始来源是 Google。 多年好友創立的公司搬到更寬敞的地方辦公，想要好好祝賀她 網路多人推薦薑薑小姐，但google評論還不算多，可想而知是腳踏實地，做口碑的品牌 - 提前4個工作天填寫薑薑小姐線上表單並加其官方line，付款還能用line pay，聯繫與付款部分十分方便 官網瀏覽便利、順暢且有相關作品集能參考，是花店少見的經營方式，價目表也給的清楚，驚艷十分 我是瀏覽過他們官網一輪，最終才決定聯繫 線上表單設立的問題算是細膩，送出表單的當天，薑薑即用line通知已收到表單，說明會儘快回覆 隔天就聯繫我說明相關細節，我也順利付款，一切都很流暢 - 採用台中區域專人配送 薑薑他們連配送區域的運費，在官網都給的清楚 派送前薑薑會提供成品照，送達前與後都會通知並拍照，謹慎細心 即使我人不在台中，也能很放心交給薑薑小姐團隊處理 朋友收到後，跟我說真的很美很喜歡，就丟下我去看花了，真是謝囉🥹 - 經觀察，薑薑小姐他們家的特色，就是： 滿溢出來的幸福花海感 可以透過時間的推移，感受花的變化 就算有些花先行枯萎，取下後，還能自己另外再變化 對我來說，是很難得的花藝作品 選擇薑薑真的很值得，希望大家能多認識並支持他們 也很感謝這次的邂逅，之後去台中會想到他們店裡走走看看，未來有需要一定會再委託🥺 Yushih Chen Trustindex 核实该评论的原始来源是 Google。 非常有溫度的一家店，花藝設計很有質感、價格又實惠，服務親切，真心推薦給大家👍 Cynthia Chien Trustindex 核实该评论的原始来源是 Google。 薑薑和羅素非常親切～ 總統大選日還企劃送小花的活動. 店內的設計很美，很有特色的花店. 丁一繽 Trustindex 核实该评论的原始来源是 Google。 網路很多人推薦 想說詢問看看 店員很有耐心的回覆 然後 女朋友很滿意 也不到貴的程度 很滿意 Mark Lin Trustindex 核实该评论的原始来源是 Google。 我的求婚花束就是薑薑作的，有薑薑小姐她們，我才有現在的幸福家庭👨‍👩‍👧❤️